經典賽球難用 達比修有籲：別太神經質
世界棒球經典賽(WBC)用球不同於日職，球較大且滑，讓日本侍武士隊投手個個傷透腦筋，尤其以曲球、指叉球為武器的選手，更是備感不安，不過曾於2009年征戰WBC的達比修有，則認為對比賽用球，不需要太過敏感。
WBC開打在即，侍武士隊的28人名單大致底定，由於在大聯盟打拚的達比修等人徵招不易，投手陣容預期以「全日職」登場。不過比起沒大聯盟投手助拳，日媒《Full-Count》報導指出，要適應與大聯盟用球相似、與日職用球截然不同的經典賽用球，才更是他們想爭冠得面對的重大難題。
「不用對這件事太過神經質，」看著擅投變化球的後輩們，為了適應球所苦，達比修認為到了比賽場上，自然有應對的辦法，「儘管我現在練習狀況很好，比賽過程中還是得調整。實際比賽時，就知道該怎麼做。記住各種可能遇到的狀況，才能夠即時因應。」同樣轉戰小熊的上原浩志，似乎也有一樣的看法。
去年12月參與達比修訓練營，獲達比修指導如何適應WBC球的大谷翔平，則認為得把『不要想太多，這個球是最好的』的想法放在心中，並期望自己能做到，「要多下點工夫練習，盡可能多去嘗試。」
(中時電子報)
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