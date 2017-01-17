疑戀上有婦之夫 港模臉書直播跳海
港模伍淑怡（Yoyo）有「翻版謝婷婷」的封號，前年她的裸照被有心人士上網兜售，後她竟在自家割腕輕生，並把傷口照PO在臉書，現她又疑似感情問題，深夜直播跳海，身心狀況堪慮。
伍淑怡在臉書直播，寫下「最後一次」，影片中她情緒看起來相當不穩，不時表示「好辛苦」，言辭中還透露感情上有煩惱，疑似講到男友，但男友有老婆，她也稱自己有憂鬱症，知道這樣做大家會很失望，直播約25分鐘，她就爬出圍欄，鏡頭也轉向天空，後就只聽到救援人員拯救的聲音。
據悉，她被送往醫院救治，現清醒無大礙，她也接受《東網》訪問，表示自己什麼都不知道，就突然想不開，接著就這樣了，至於跳海是不是和戀上有婦之夫有關係，她否認並稱自己都不清楚到底發生什麼事了。
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(中時電子報)
關鍵字：伍淑怡
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