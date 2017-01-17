郝吳柱落水救誰？韓國瑜：我也跳下 通通淹死
被認為是下屆國民黨主席候選人中，說話最犀利、有哏的台北農產運銷公司總經理韓國瑜，在上網路媒體的節目時，又再度展現其快人快語，被問及同樣參選黨魁的郝龍斌、吳敦義、洪秀柱落水要救誰時，他的答案不禁令人啞然失笑。
韓國瑜昨（16）日接受ETtoday東森新聞雲《雲端最前線》專訪時，除了關於選戰的嚴肅話題外，也難得輕鬆地與主持人玩起快問快答。
被問到要在王世堅、梁文傑、段宜康這三名曾與其有過口舌之爭的綠營政治人物中，選一人共同喝咖啡時，韓國瑜選擇了王，原因是對方相對來說比較正派。
至於郝龍斌、吳敦義、洪秀柱如果同時掉進水中，會選擇救誰呢？韓國瑜笑說，「哈哈哈，三個太多，我自己跳下去，通通淹死算了。」
(中時電子報)
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