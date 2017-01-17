回暖2天 吳德榮：20日強冷氣團到

氣象專家吳德榮表示，今白天起氣溫漸回升，明天持續回暖；週五、六(20、21日)冷空氣南下，氣溫遽降。

前中央氣象局氣象預報中心主任吳德榮在氣象應用推廣基金會專欄「洩天機教室」指出，冷氣團持續減弱，今白天起氣溫逐漸回升；北部轉為多雲偶見陽光，東半部陰時多雲，中南部晴時多雲；北海岸、大台北山區及東半部有零星降雨。

明天持續回暖，西半部天氣穩定、日夜溫差擴大；東半部多雲、仍有零星少量降雨的機率。

最新的電腦模擬，週五、六(20、21日)冷空氣南下，氣溫遽降，21日下半天起天氣逐漸轉乾，有機率達到「強烈大陸冷氣團」(台北市≦12度)的標準，20日晚至21日晨氣溫將降至最低，北台灣沿海空曠地區會出現10、11度的低溫。22日白天冷空氣稍減弱，氣溫略回升。

下週一、二(23、24日)另一波強冷空氣，接踵而至；由於特別乾燥、天氣晴冷，白天會因太陽短波輻射強而升溫，造成冷空氣不怎麼強的假象，夜間地表長波輻射貢獻大，將使最低氣溫降得更低。

吳德榮表示，由於秉性迥異的強冷空氣(上一波特別濕、週五這波正常、下週一那波特別乾冷)，一波波接踵而至，要注意天氣的變化、也要做好保暖措施。1060117

(中央社)