著作遭控剽竊 川普提名國安會高官退出
內定出任美國新政府國家安全會議溝通要職的克勞里，在遭控她1本暢銷著作部分重要段落涉嫌剽竊後，已決定不接受新職。
法新社報導，福斯新聞（Fox News）前評論員克勞里（Monica Crowley）告訴保守報刊「華盛頓時報」（Washington Times）：「幾經深思熟慮後，我決定留在紐約追尋其他機會，不會任職新政府。」
克勞里先前在華盛頓時報擔任過線上評論編輯。
原內定出任國家安全會議（National Security Council）戰略溝通資深主任的克勞里，沒提到著作遭控剽竊的事。
準白宮國家安全顧問佛林（Michael Flynn）證實克勞里退出。他說：「我們祝她萬事如意。」
擁有國際關係博士學位的克勞里，去年12月15日獲提名。除在外交和安全議題上協助準總統川普（DonaldTrump）政府體現政策傳達之外，這項NSC職務也會幫助撰寫講稿，這使得剽竊疑雲更加敏感。（譯者：中央社何宏儒）1060117
(中央社)
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