屏東客家抗日動漫特展 即日展出

屏東大學文創系助理教授張重金將六堆客家抗日歷史繪製成動漫，即日起在屏東市美術館展出「1895乙未抗日—漫畫文創特展」。

這項展覽即日起到2月24日，張重金表示，「1895乙未抗日戰爭」，是一部教科書上沒有的記載，一段不該被遺忘的真實歷史，這段歷史是以文獻正史為基礎，敘述公元1895年的乙未戰爭故事。

張重金說，乙未戰爭是台灣史上幾乎全民參與的最大一場戰爭，其中尤以客家族群作戰最力，六堆客家先民的浴血奮戰是台灣抗日最後一役，更是台灣史上非常重要且不可抹滅的紀錄。

張重金這次展出作品是繼首部曲、二部曲後，展出的「六堆風雲傳三部曲-碧血丹青」作品，是國內第1位藝術家，將這場六堆抗日歷史文獻，轉化為圖像與藝術表現方式，並公開於美術館中發表。

張重金希望以文創概念，激盪出動漫與歷史文化之間的火花，展覽現場包括「史詩插畫」、「漫畫內容節錄」、「場景設計與角色設定」與「手稿與相關文創商品設計」，場中還設置有插畫繪製的主要角色人形立牌，可供打卡拍照，帶領大家回到百年前的現場，去緬懷一場先民抗日的壯烈。1060117

(中央社)