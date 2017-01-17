冷空氣持續往南送 將冷到過年

台北市區民眾17日一早在公園運動健身。（方濬哲攝）

小朋友一早上學都穿著厚重冬衣。（方濬哲攝）

中央氣象局預報，受大陸冷氣團影響，各地氣溫較低，20日又有冷氣團，北台灣下探10度；台北市區民眾17日一早在公園運動健身。

根據中央氣象局資料顯示，週五至下週一（２０日至２３日）還有一波冷氣團來襲，北台灣一整天氣溫偏低，其他地區早晚氣溫也低，中部以北及宜蘭低溫預估僅１１、１２度，南部及花東最低約１３至１５度；降雨方面，週五由於鋒面剛通過、水氣仍多，北部及東半部地區仍有局部短暫雨，隨著乾冷空氣南下，週末至下週一僅東半部地區及北部山區有局部短暫雨，中南部則可以維持多雲到晴的天氣。

(中時)