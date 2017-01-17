歐陽娜娜熱戀大18歲房祖名？傅娟駁：大家都瘋了

歐陽娜娜傳出和房祖名熱戀?被母親傅娟駁斥。(圖/本報系資料照)

16歲的歐陽娜娜，近日被爆和房祖名陷入熱戀，甚至還與其母親林鳳嬌同桌用餐，更讓外界推測兩人進度已到可互見對方家長了，對此歐陽娜娜母親傅娟則駁斥此傳聞。

歐陽娜娜被拍到與林鳳嬌同桌用餐。(圖/鳳凰娛樂)

歐陽娜娜和房祖名雖相差18歲，不過卻被爆出愛苗火速滋長，有網友表示早已有跡可循，像是歐陽娜娜去年12月3日在微博發文「123」的照片，就被猜測是替當天生日的房祖名慶生，根據《蘋果日報》報導，身為母親的傅娟則是駁斥此傳聞，她表示若有照片就是男友的話，那跟娜娜拍照的所有人就都是男朋友了，而且她24小時都跟在女兒身邊，若真的交男朋友絕逃不過她的眼睛，直呼大家看見黑影就開槍，根本「大家都瘋了」。

(中時電子報)