副總統任期 吳敦義嘆感覺「整個是空白」

前副總統吳敦義接受廣播節目專訪。（黃世麒攝）

中國國民黨主席參選人吳敦義昨(16)日下午接受電台訪問，自評參選黨主席的優勢在完整的行政與黨務經歷，但也自爆最沒有成就感就是副總統4年任期，感覺「整個是空白」。

據《中評網》報導，吳敦義在訪問中細數從台北市議員、南投縣長、高雄市長、立法委員、行政院長等職務歷練，特別是行政院長兩年六個月任內降低失業率、國民所得提高、經濟發展等項目都是近30年來表現最好的。而在黨務經歷上，曾以黨秘書長的身分輔佐時任黨主席的馬英九與吳伯雄，在國防外交、兩岸關係、經濟發展等各式議題、組織以及文宣上進行規劃及執行工作。

訪談自爆最沒有成就感就是副總統4年任期，因副總統是備位元首，地位高但最沒有職權。日前，吳敦義提及2013年9月8日，馬英九在總統府舉行記者會，重砲抨擊王金平涉及司法關說案。當時，吳在記者會前半小時才知道，吳敦義力勸馬總統絕對不可以這樣做，馬英九猶豫1、2秒，就起身前往記者會，從此揭開一連串治風暴。重大政治事件不能事前參與，又要臨時叫來背書，無怪乎，吳敦義對副總統4年感覺「整個是空白」。

(中時電子報)