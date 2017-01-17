醉心文物收藏 朱南山要打造河洛文化館

從石浴盆、尪仔標到員外坐轎等，4棟建物裡堆滿了各式本土文物，這些庶民生活的必需品從原始到文明，就是一座河洛文化館，年近七旬的朱南山計畫打造成為文化展館。

朱南山說小時候不愛讀書，不過對民俗俚語很有興趣，長輩或是父母親說過俗語或是術語，他都有濃厚的興趣，不僅能通解意思，還能活用自如，奠定了他打從心裡探索、流傳本土文化的種籽。

年少輟學，朱南山從鹽埕區流浪到台北，他當起了商展叫賣的小學徒，用熟練的口白俚語串場，說唱功夫精益求精，慢慢成了人氣王，也練就了得的說學逗唱功夫。

包括清末時期員外的坐轎、早期大戶人家的石腳桶(浴盆)、粿印、竹搖籃、切仔麵攤等，即使是童玩、竹樂器等都應有盡有。朱南山的收藏多到專業館藏人員都看得目瞪口呆，直說是「河洛文化的寶貝」。

朱南山說，父親老來得子，為了要讓他生活無虞，添置了應有的家當，是開啟他沉醉於生活器物進化趣味中的主因。於是他累積展場工作中接觸各種具有歷史軌跡的器物，逐一搜購收藏，至今已近30年，投入畢生的積蓄。

「我的生活很簡樸、就愛收藏」。朱南山自比為「憨人」，將大筆錢囤積在這些老器物上，自己卻粗茶淡飯。

他說，看著一點一滴即將消失於生活進化的歷史洪流的生活器物，心中有百般的不捨，這些來自先輩智慧的結晶，一旦失傳，文化歷史就會失了根、斷了線。

朱南山的收藏的聲名漸漸遠播，電視、電影、劇場展演也來租借，他也透過主題策展，分享收藏，延續文化脈絡和軌跡。

看著幾近滿溢的收藏，朱南山只能再想辦法再擴大他的收藏量能，置產租屋才足以容納倍增的寶藏，滿滿4座倉庫，每1件器物都有它演進的故事，朱南山滔滔不絕地述說，時光彷彿回到了農業社會的初始。

「這是台灣第1輛機車」、「這是重4公斤的鐵鞋」、「阿祖的3寸金蓮和裹腳布」、「中國強布鞋」等....趣味的收藏滿室，是文化也是生活藝術。1060117

(中央社)