學測違規抓嚴 手機別隨身

我要評比

攸關15萬人生涯的學科能力測驗，將於本月20日、21日登場。往年都有許多學生的手機、手錶發出聲響被扣分，大考中心提醒注意試場規則。

106學年度學測有12萬8759人報名，全國分成33個考區、87個分區、3157個試場，大考中心已於日前公布試場分配表，考生可上網查詢。

根據大考中心歷年統計，學測違規最多的是手機、手錶發出聲響，都被扣減該科一級分。其次是手機或其他與考試無關的物品，沒按規定放在「臨時置物區」，被扣該科二級分。

大考中心提醒，考試時只有准考證和必要文具，可以隨身帶著，其他所有物品都要放在「臨時置物區」。如果需要帶藥品，或因特殊體質、生病必須飲水，得在考試前持相關證明報備，並在監視人員協助下才能飲用或服藥。

另一個常犯的錯誤是，儘管將物品放在臨時置物區，仍發出聲響影響試場秩序，也會被扣一級分。為了避免類似情形，手機除了關機，最好把電池一併拔掉，或者乾脆交給陪考家長保管。家中如果有人考學測，當天最好忍住別打手機、傳簡訊，別害人扣分。1060117

(中央社)