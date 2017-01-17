秘辛！趙小蘭祖父受文革迫害慘死
台裔美籍的趙小蘭近期被川普提名為運輸部長，受到兩屆政府重用，可說是名符其實的台灣之光，但鮮有人知道她的家庭背景。其實趙小蘭的祖根在上海嘉定，父親趙錫成是福茂集團董事長，祖父趙以仁是教育家，在文化大革命（簡稱文革）中受到迫害慘死。
說起趙小蘭的成功，與她的家庭教育不無關係，由於祖父趙以仁對她父親趙錫成的栽培，進而養成了趙家重視教育的典範。趙錫成就說過：「我深受先父的感召及培育之恩。」
時間回到1949 年前，趙以仁當時是上海嘉定的小學校長，以教育為志業，頗得地方人望。國府遷台後，趙以仁留在大陸，獨子趙錫成隨叔叔去了臺灣，由於家人與國民黨有牽連，他們家被劃為「黑五類」。
大陸自1966年開始文革，趙以仁因上述背景慘遭鬥爭。據知情者描述，趙以仁當時被造反派毆打致死，死後扔上手扶拖拉機送往火葬場，因為他個子高，手扶拖拉機的車身短，兩條腿露在車外，裝車者將其腿折斷，硬塞進車內；趙小蘭的奶奶則被趕到豬圈旁的廢棄小屋居住，過著暗無天日的生活。
1972年後，由於林彪之死讓文革形勢緩解，移民美國的趙錫成請求時任大陸總理的周恩來批准探親。不久，趙錫成回到老家，看到的卻是猶如現在北韓般的矯揉造作場景，以及被中央「照顧」好好的母親。最後分別時，趙錫成說：「這些年來發生的事我都知道，我還會回來的。」
檢視趙小蘭的生涯，1953年出生在台灣，1961年移民美國，她一輩子沒有見過自己的祖父，與大陸的淵源也不深，但受父親的薰陶，傳承了嘉定傳統與台灣的啟蒙。如今她成為美國內閣中首位亞裔、華裔、台裔女性，也算是能告慰祖父趙以仁在天之靈了！
(中時電子報)
文章來源：趙小蘭的爺爺趙以仁之死
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