麥當勞梵蒂岡分店 發免費套餐救飢民

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麥當勞上月在距梵蒂岡聖伯多祿廣場（St.Peter's Square）不遠處開設分店，民眾反應冷淡，但麥當勞今天採行教宗方濟各一向重視的善行－救助飢民。

路透社報導，去年12月30日麥當勞在梵蒂岡擁有的建築開新分店，引來部分純正派教徒不滿，但今天麥當勞捐出數十份餐點給慈善機構，讓他們在羅馬1間診所分送濟貧。

無家可歸的街友和窮困的民眾今天前去領取雙層起士堡、切片蘋果和飲用水的免費套餐。

麥當勞承諾未來6個月將透過慈善機構醫療互助組織（Medicina Solidale Onlus），發放1000份套餐。

今天已發放50份午餐。醫療互助組織發言人表示，希望每週提供100份套餐，還要研究如何變成常態性救助。（譯者：中央社陳昱婷）1060117

(中央社)