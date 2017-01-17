麥當勞梵蒂岡分店 發免費套餐救飢民
麥當勞上月在距梵蒂岡聖伯多祿廣場（St.Peter's Square）不遠處開設分店，民眾反應冷淡，但麥當勞今天採行教宗方濟各一向重視的善行－救助飢民。
路透社報導，去年12月30日麥當勞在梵蒂岡擁有的建築開新分店，引來部分純正派教徒不滿，但今天麥當勞捐出數十份餐點給慈善機構，讓他們在羅馬1間診所分送濟貧。
無家可歸的街友和窮困的民眾今天前去領取雙層起士堡、切片蘋果和飲用水的免費套餐。
麥當勞承諾未來6個月將透過慈善機構醫療互助組織（Medicina Solidale Onlus），發放1000份套餐。
今天已發放50份午餐。醫療互助組織發言人表示，希望每週提供100份套餐，還要研究如何變成常態性救助。（譯者：中央社陳昱婷）1060117
(中央社)
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