上海出行大不易 心酸誰人知

特派員看世界專欄在中國大陸上海，與出行有關的事都有不少心酸，除了交通堵、擁車成本比台灣人高，還有不少計程車司機連續工作約20小時，教乘客不免擔心起自身安全。

有計程車司機說，上海的路況可能要到晚上10時後才會暢通，但如果乘客抱怨起塞車，司機多半回：「這叫堵？你應該去北京看看。」

堵車「贏」不過北京，上海買車的車牌得競價取得，揮金程度倒是贏過了免費用搖號（抽籤）決定車牌的北京。

投標上海車牌，要付人民幣押金2000元和手續費100元。很多人沒空參與投標，僱黃牛辦理，又多出費用。

2016年12月車牌拍賣的成交均價是8萬8412元（約新台幣41萬5536元），得標率5.6%。這價格已經夠台灣人買一輛中古車了，而95%拍不到車牌的人，只能夠先用外地車牌，高峰期間市區的行駛路段受限。

在上海，計程車車款都很一致，車輛為公司所有，一輛車通常兩人開，大部分的情況是每個人「開一天休一天」，少部分是兩名司機協調分配白天和晚上分著開。每個司機每天要交給車行350到400元的「份子錢」。

開一天休一天，司機都說很辛苦疲累。沒有人能真的開車24小時，通常是從清早5時開到半夜1或2時。

開20小時的車！冬天天氣冷，難免令人聯想到：久坐不動的司機會不會因長時間工作而增加心血管疾病的暴發率？乘客的安全有保障嗎？

司機苦的不只這樣，交通擁堵導致上海嚴格執行交通規定，不能隨意路邊停車，司機的用餐和上廁所也無法隨意處理，有廁所和餐廳的地方不一定停得了車。

用餐只能在極少數規定的街區進行，在限制的時段裡，這幾個地方會停滿計程車，司機們通常站著扒飯，吃完又急著上路了。

即使在上海這樣現代化的大城，還是有機會看到男人就在路邊面牆小便，當然，這個人不一定就是計程車司機。

男人上小號還算好解決，女司機怎麼辦？ 新民晚報曾披露女司機尿急卻無法停車的慌張與憋屈，最後好不容易經過公廁，拜託車上乘客等她上廁所並幫忙顧車。

一個城市的文明，其實是展現在各行各業的人所受到的對待裡。

儘管有這麼多與出行相關的心酸及不便，但上海交通也有值得學習的優點，譬如為了環保節能，上海一律使用電動機車，電動公車也逐漸增加。

有赴台旅遊的陸客說，對台灣的摩托車之多印象深刻，綠燈一亮，摩托車全都發動的那一刻，巨大的聲響讓她以為是「黑幫出動」了。

電動車除了環保，也很安靜。根據上海市交通委員會的規劃，上海使用節能和新能源等環保型公車的比例在2017年目標是達到30%。

在推動電動車的過程中，大陸也發生過民眾為騙取補貼而購車事件，或被批評充電設施配套不足，但大城市裡，使用電動車的政策持續推進，降低空汙和減少噪音的好處也讓民眾很有感。1060117

(中央社)