高壓出海 鄭明典：氣溫回升

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氣象局預報中心主任鄭明典說，高壓今天出海，偏東風出現，氣溫就會回升。

中央氣象局預報，今天白天起大陸冷氣團減，氣溫回升，20日有強烈大陸冷氣團報到，至少影響到23日，中部以北低溫下探攝氏11度。

氣象局預報中心主任鄭明典也在臉書上說，今天高壓出海，偏東風出現。影響台灣的冷高壓出海後，台灣附近的風場會由北風或東北風轉成東風或東南風，表示氣流會先經過台灣東方溫暖的海面才會到台灣，這種氣流就不會太冷，台灣氣溫就會回升。

鄭明典表示，另外一個因素，高壓出海的位置如果偏北，台灣附近的高壓下沉作用不明顯，有時雲量多，回暖速度就慢。

反之，高壓出海位置偏南，高壓沉降作用明顯，台灣就會有晴天，氣溫回暖就很快。

鄭明典說，再如果，分裂冷高壓中心就從台灣上空通過，這種情況白天晴朗，但是夜間輻射冷卻會特別明顯，日夜溫差會特別大。1060117

(中央社)