台裔作家撰文 披露美國亞裔男痛楚

黑人諧星哈維嘲諷亞裔男不是白人女性的菜，台裔美籍作家黃頤銘以自己過去遭受美國社會對亞裔男刻板印象傷害的切身之痛加以回擊。

黃頤銘（Eddie Huang）的自傳式著作「刈包小子」被改編為電視劇「菜鳥新移民」（Fresh Off The Boat），同時在紐約經營的餐廳也是遠近馳名，可說是亞裔移民的成功典範之一。

哈維（Steve Harvey）近期在電視節目裡，介紹書籍「如何與白人女性約會：亞裔男性實踐指南」（How to Date a White Woman: A Practical Guide for Asian Men）時，取笑說這本書一言以蔽之就是「不好意思，請問你喜歡亞裔男性嗎？喔！不，謝謝！」

隨後他借題發揮說，若是有本書「如何與非洲裔女性約會：亞裔男性實踐指南」，全書內容大概僅1頁，那就是「你喜歡亞裔男性嗎？喔！不，我連中餐都不喜歡！」

哈維這番調侃亞裔男不是白人女性的菜的言論，黃頤銘以切身之痛的遭遇，撰文抨擊哈維只圖節目效果，講話不知輕重。

黃頤銘說，無論自己多麼成功，致力改變自我，或清楚認知那些刻板印象不是事實，但有好幾次仍真以為沒有人在意他。

他表示，誰對誰有吸引力這完全是隨機且因人而異的，不應歸咎於身高或膚色等差異，但亞裔男總被賦予，不論是否獨具品味，都是不具備吸引力的成分。

黃頤銘說，就算自我說服這些斷定都是不真實的謊言，但是因大眾傳播媒體形塑亞裔男缺乏男子氣概，卻在真實世界裡，成為亞裔男被嫌惡的原因。

哈維2015年主持環球小姐決賽，菲律賓佳麗奪冠，他卻口誤是哥倫比亞小姐封后，被削又被噓。1060117

(中央社)