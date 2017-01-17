氣溫是否回暖 鄭明典：看高壓出海

預報中心主任鄭明典在臉書說明「高壓出海」對台灣氣溫回升的影響。（鄭明典臉書）

農曆年前冷氣團一波波，週五（20日）新一波冷氣團報到，預估北台低溫下探11度。不過今（17日）白天氣溫回升明顯，氣象局預報中心主任鄭明典表示，這是因為高壓出海。

鄭明典今早在臉書表示，今天高壓出海，偏東風出現。鄭明典解釋，影響臺灣的冷高壓出海後，台灣附近的風場會由北風或東北風轉成東風或東南風，表示氣流會先經過台灣東方溫暖的海面才會到台灣，這種氣流就不會太冷，台灣氣溫就會回升。

不過，高壓出海的位置不同變化也不同。如果高壓出海位置偏北，台灣附近的高壓下沉作用不明顯，有時雲量多，回暖速度就慢。反之，高壓出海位置偏南，高壓沉降作用明顯，台灣就會有晴天，氣溫回暖就很快。

再如果，分裂冷高壓中心就從台灣上空通過，這種情況白天晴朗，但是夜間輻射冷卻會特別明顯，日夜溫差會特別大。

(中時電子報)