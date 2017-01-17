川普批評梅克爾 凱瑞指川普不合宜
美國國務卿凱瑞（John Kerry）今天表示，總統當選人川普批評德國總理梅克爾（Angela Merkel）的難民政策犯下「災難性錯誤」，是不合宜的言行。
路透社報導，本週將隨歐巴馬政府卸任的凱瑞，於倫敦進行單日訪問時告訴美國有線電視新聞網（CNN）：「坦白講，我認為，以美國總統當選人的身分，直接插手他國政策，是不合宜的。」
凱瑞說：「他必須與他國對話，20日之後，他必須為彼此的關係負責。」
將於20日宣誓就職的川普，接受英國「泰晤士報」和德國「畫報」（Bild）的聯合訪問時表示，他尊敬梅克爾，但卻批評梅克爾的難民立場。梅克爾允許一波超過百萬的難民進入德國。
法新社報導，川普在訪問中還宣稱北約組織已「過時」、稱讚英國決定脫離歐盟、批評梅克爾寬待難民的政策是「災難性的」。
凱瑞說：「我想，在給歐洲最強而有力的領導人之一建議時，必須非常謹慎；歐洲是我們所面對最重要的地區之一，應該盡量避免犯錯。」
他並且說：「我覺得她極其有勇氣，而不認為她的政策該受到那樣的批評。」（譯者：中央社陳亦偉）1060117
(中央社)
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