無名氏再捐新北2千萬 朱立倫：積善積福代表

新北市長朱立倫民間友人今年再度捐贈2000萬元給新北市，支持新北市政。（葉德正攝）

新北市長朱立倫民間友人長期以「無名氏」名義，連續捐善款給新北市支持新北市諸多政策，該名民間人士今年再度捐贈2000萬元給新北市做公益，7年來捐贈金額已達1億3000萬元。「無名氏」留下短短100多字聲明稿強調，關懷弱勢是一場「愛心接力的馬拉松」，認同朱市長團隊許多創新的服務理念和方案，因此年年「略盡棉薄之力，希望為新北弱勢者帶來些許溫暖，讓愛源源不絕！」

新北市長朱立倫17日在市政會議中表示，他的一位民間友人，日前再度以支票匯給新北市政府2千萬元，在目前社會中，許多中小企業和政府部門，因應一例一休，增加許多營運和人事成本，而面臨新的經營挑戰時，這位友人仍一本初衷，持續7年來的愛心，而且堅持不曝光，令人感動。

朱立倫表示，「無名氏」在聲明稿裡提到，新北市這幾年來許多領先全國的創新服務理念和方案，包含老人友善共餐、幸福保衛站、高齡照顧存本專案、老人及身障居家服務等等，及最近在推動的長照2.0、新北動健康、普設公共托老中心、惜食分享均十分認同，並肯定市府團隊的用心，因此願意持續捐。「你們做得非常好，請繼續延續下去！」這是「無名氏」的心聲，對市府來說，除了是份鼓勵，也是一個監督的力量。

朱立倫表示，「無名氏」2011年首度捐款1000萬，市府立即用在最需要的弱勢民眾身上，包含高風險等弱勢家庭的學用品就學支持方案、罕見疾病的補助等，2012年起，每年2000萬的持續捐款，市府擴大來辦理，包含社會局、勞工局、教育局、文化局及衛生局等5個局處，各以不同計畫來執行，如社會局的溫馨團圓年菜、高齡照顧存本專案等，教育局的幸福保衛站、文化局的幸福閱讀、勞工局的職業達人新北行善團，以及衛生局的行動顧齒專案等。

朱立倫說，市府運用「無名氏」歷年善款，共計辦理了28項服務方案，幫助超過24萬人次的弱勢家庭，今年的2000萬元，市府計畫用在長照2.0相關方案內，幫助偏遠地區一些平時關照不到的弱勢長輩，也計畫用在目前正在推動的惜食分享網上，讓愛能持續散播、蔓延、分享，也讚該名友人是「積善積福」代表。

(中時)