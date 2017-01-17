馬幼興性侵案不起訴 前女友陳珮騏開心

馬幼興性侵不起訴，陳珮騏開心祝賀。(圖／翻攝自馬幼興、陳珮騏臉書)

本土劇演員馬幼興日前遭女演員淚訴性侵，事後他按鈴控告，16日判決結果出爐，此案獲不起訴，他直呼「終於還清白」，前女友陳珮騏也在臉書開心祝賀。

馬幼興獲不起訴，第一時間就告知家人，他也在臉書表示「沈悶了七個多月終於還我清白」，不過也感嘆造成的傷害，卻是一輩子都無法彌補回來的痛。

曾和他傳過緋聞的陳珮騏，在性侵一事爆出後，就跳出力挺「相信他」，現判決出爐，她也開心PO文道賀「真的很為爸比開心！再次恭喜爸比，也真心祝願他東山再起！」

(中時電子報)