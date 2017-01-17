桃園遠百20日起「金雞報喜」單筆滿3千送3百

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遠東百貨桃園店自20日至2月8日推出「吉祥富貴、金雞報喜」過年檔期，首13日百貨服飾單筆滿3,000元送300元抵用券，搭配多重加碼、信用卡刷卡最高可享13％回饋。

遠東百貨桃園店表示，20日至2月1日首13天百貨服飾單筆滿6,000元，再加送100元十足抵用券。

桃園遠百指出，首3天也有單筆滿額送，小家電、保健器材5,000送500元，影音、大家電指定品牌1萬元送1,000元，指定款電暖器、除濕機享HAPPY GO點數2倍送。

桃園遠百說，新春期間並與16大銀行配合，刷卡滿5,000元送100元遠東百貨商品券；或20日至31日選擇玉山銀行，刷幸運PLUS鈦金卡分期獨享5％回饋，單筆分期刷滿5,000送250元十足抵用券。

除此之外，19日至2月2日也舉辦「新春迎好運內衣聯合特賣會」，參與品牌有華歌爾、黛安芬、曼黛瑪璉、菲洛米娜、莎薇、瑪登瑪朵等，內衣成套990元、小褲2件500元；同期還有英國品牌Superdry全面5折起特賣會、FREE家族特賣。

(工商)