配合整建 嘉義縣公車嘉義站2月封閉

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嘉義縣公車處配合嘉義市政府整建嘉義火車站前廣場，公車處嘉義站自2月1日起封閉，各路線班車自大雅總站發出後，不再駛進嘉義站區內，乘客可至沿線各招呼站上下車。

嘉義縣公車處今天表示，原從大雅總站開往布袋等海線班車路線未受影響，受影響路線班車主要以往梅山、大林、民雄、竹崎、番路等鄉鎮路線為主，由火車站前站出口轉乘旅客，需走至中山路對側「大三通商旅」前候車搭乘。

原在市區上班、上學或購物民眾，可就近在「垂楊路北側各BRT候車亭」及中山路既有招呼站上下車，前往山區各路線班車會在中山路與吳鳳北路路口分流前往各目的地。

至於嘉義開往阿里山、奮起湖、達邦及大埔等4條路線，原在火車站前上車處改至原公車處嘉義站前路邊候車亭上車，也可就近在垂楊路、吳鳳北路、中山路及吳鳳南路沿線各招呼站牌搭乘。

另外，各路線原行經的公明路「第一銀行」招呼站，因公明路寬較小，2月1日起所有班車將改道中山路行駛，這個招呼站也將撤除。

公車處籲請乘客注意班車行駛方向，勿在反方向招呼站牌搭車，已購買台灣好行預售劃位票旅客，仍於火車站前招呼站上車。相關訊息，民眾可上公車處網站最新消息查詢。1060117

(中央社)