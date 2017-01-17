台中市創新政策 公車10公里免費奪冠
台中市政府日前舉辦「重大創新政策票選活動」，由市府員工投票選出前10名。「台中市公車10公里免費」獲選第1名，「托育一條龍」、「托老一條龍」等政策也入選。
台中市政府104、105年度各機關推動創新政策共88項，經中市府研究發展考核委員會綜合評估創新程度、立論完整性、重大性、績效感受度、受益對象多寡、回饋性、效益及未來發展性等指標後，評選出37項，再由市府員工票選前10名。
中市府交通局長王義川表示，台中公車使用率去年提升8％，6直轄市第1；目前電動公車是全國最多，為空污減量貢獻心力，未來將持續挹注資源營造優質交通路網。
研考會表示，票選活動從去年12月8日到12月16日，每人限投1次、最多10票為限，總投票人數2689人。
此外，為鼓勵市民參與市政，資訊中心將於今年擴大舉辦相關網路投票，使中市各項施政措施或政策推動廣納民意，體現直接民主精神，行銷市政。1060117
(中央社)
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