受血栓困擾 熱火可能不留波許
美國職籃NBA邁阿密熱火隊的長人波許，雖然仍難忘情籃球場，但因血栓所困而力不從心，球團打算在2月初討論如何處置，這位曾經是熱火倚重的內線主力。
根據佛州媒體「太陽前哨報」（Sun-Sentinel）報導，熱火打算在2月9日，也就是波許（Chris Bosh）上回出賽滿周年後，著手與他磋商，彼此之間的勞雇關係該怎麼辦。
雖然波許不斷努力想要重回球場，但是他的身體狀況確是隱憂，熱火總裁萊里（Pat Riley）去年9月曾表示，「我們決定放棄波許」。
當時萊里曾說，就算波許沒放棄復出，並且拍攝影片宣告決心重返球場，但熱火已決定放棄他，這樣做是為了波許健康著想。
波許、詹姆斯（LeBron James）與韋德（Dwyane Wade）曾是熱火三巨頭，如今韋德效力芝加哥公牛隊，波許健康因素不能再戰，詹姆斯在克里夫蘭騎士隊，三巨頭瓦解。
總計波許在NBA出戰893場比賽，平均在場上的時間33.8分鐘，得19.2分、8.5個籃板與2個助攻。1060117
(中央社)
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