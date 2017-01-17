朱立倫民間友人捐2千萬 用在長照
新北市長朱立倫今天上午在市政會議中宣布，其民間企業朋友今年再度捐出新台幣2000萬元，並指定用在長期照顧方面。這是「無名氏」連續第7年捐獻，累計1億3000萬元捐款。
新北市政府市政會議上午舉行，朱立倫在聽取輿情分析後，提醒冷氣團來臨，要做好低溫關懷措施。另外，對於中南部農民的種植高麗菜價格崩跌，也要時時關懷。
朱立倫隨後表示，民間友人中小企業主今年持續在農曆年節前以「無名氏」名義捐贈2000萬元善款給新北市政府，只留下短短100多字的聲明稿。
朱立倫說，這就是「積善積福」的表現，並當場唸出聲明稿，強調關懷弱勢是一場「愛心接力的馬拉松」，希望大家多關心弱勢。
信中說明，「略盡棉薄之力，希望為新北弱勢者帶來些許溫暖，讓愛源源不絕。」聲明稿提到，新北市這幾年來許多領先全國的創新服務理念和方案，包含老人友善共餐、幸福保衛站、高齡照顧存本專案、老人及身障居家服務等，謝謝市政府的付出。
無名氏在信中提到，希望讓善的力量引領大家向上揚升，讓台灣更幸福美好。1060117
(中央社)
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