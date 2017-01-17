對手因傷棄賽 謝淑薇過澳網首輪
世界排名第91名的台灣網球女將謝淑薇，本屆澳網首戰遭遇世界排名第144名的義大利女將柯娜普，首盤就以破對手4個發球局的強勢表現拿下，打到第2盤取得2比0領先時，對手因傷選擇棄賽，謝淑薇順利以6比3、2比0獲勝，晉級澳網女單第2輪。
謝淑薇過去在澳網的最佳女單成績，是2008年殺進第4輪，去年則是在第2輪止步，她闖過頭關後，下一輪的對手將是大會第6種子西布可娃與捷克女將艾勒托娃的勝者，而西布可娃年初才獲選WTA最性感女網球員，比賽同樣備受關注。
31歲的謝淑薇，過去曾與29歲的柯娜普交手過一次，是在去年的伊斯坦堡網賽，兩人戰滿3盤才由謝淑薇勝出，此役再於澳網會內賽首輪對決，謝淑薇儘管首盤也丟了2個發球局，卻以刁鑽球技，接連突破對手發球局，首盤就抓下4個破發點，次盤她再把握機會破了對手首個發球局，加上對手帶傷無心奮戰，順利闖進64強。
(中時電子報)
關鍵字：澳網
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