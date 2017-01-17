前國防高官：台難抗陸點穴戰 只差抵擋48或72小時

林中斌認為，大陸已具備透過「點穴戰」這類型不見血的方式，將台灣指揮系統癱瘓。（圖／翻攝自中國軍網）

前國防部副部長林中斌近日接受陸媒專訪，詢問台灣對統一的看法，當中他提及，大陸若以不見血的「點穴戰」進攻，台灣抵抗的差別，只在於是48或72小時而已。

林中斌告訴《環球時報》，大陸雖有可能武嚇台灣，但不太會真正動武；他認為往後100年都是屬於大陸的世紀，而對台動不動武的差別在於，「如果用武的話，『中國世代』持續100年；不用武，中國將來不得了，兩三百年的盛世 。」

在林中斌看來，兩岸絕對具和平統一的可能性，因為大陸有很多「超軍事手段」，像是南海仲裁後，菲律賓的態度徹頭徹尾轉變，越南及馬來西亞隨後也跟進，這一切靠的不是武力，而是大陸的經濟吸引力與外交技巧。

另外，林中斌指出，自己曾於1999年提出解放軍的未來戰術應為「點穴戰」，也就是點穴後，即能讓對手全身癱瘓；他表示大陸已擁有透過網路、電子等不見血的作戰方式癱瘓台灣指揮系統之能力，台灣對此非常難抵擋，「台灣自己也承認，只是48小時或72小時時間的不同。」

(中時電子報)