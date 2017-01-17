汐止過馬路被車撞 75歲婦送醫不治

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75歲甘姓婦人17日在新北市汐止區大同路穿越馬路時，遭麥姓男子駕駛的自小客車撞擊，送醫後不治。（警方提供）中央社記者林長順傳真 106年1月17日

75歲甘姓婦人今天在新北市汐止區大同路穿越馬路時，遭麥姓男子駕駛的自小客車撞擊，送醫後不治。警方正調查事故原因。

新北市政府警察局汐止分局表示，婦人清晨近6時許在大同路二段穿越馬路時，遭麥姓男子駕駛的自小客車撞擊倒地。

警消獲報到場時，發現婦人頭部受創，經緊急送往醫院急救，仍於6時30分宣告不治。

警方對麥姓駕駛酒測，酒測值為0 MG/L，相關肇事責任依規定處理。1060117

(中央社)