福氣龍青花大頭雞 創意新北迎新春

金錢蛙、福氣龍、青花大頭雞，「積善積福」大春聯，一對天鵝之戀襯托喜氣洋洋的耶誕樹，不遠處，「馬上發財」背著金元寶道恭喜，新北市府與廣場充滿裝置藝術的年味。

以「日日是好日、吉事停不了」為主軸，台灣藝術家洪易所創作的金屬烤漆立體作品裝置藝術展，今天在新北市民廣場與市政大廳舉行，飄散著濃濃的台灣味，讓剛剛送走西洋歡樂耶誕城的市民廣場，迎接雞年的到來。

市長朱立倫送出的「開創新機、積善積福」的紅色大對聯，高掛在市府大廳，顯得喜氣洋洋，是這次朱立倫致贈市民春聯的放大版。

1970年出生的洪易，因為喜歡畫畫，自明道高中畢業後，一直以畫圖寫日記，近年來活躍於國際雕塑界，其作品充滿狂想與童趣，也在傳統元素中尋找創作的靈感。

為妝點年節喜慶，這次的展出，由市政府秘書處主辦，台灣藝術大學也參與創作「金屋藏吉」，在大廳與廣場舞台有搭建的小屋，可與民眾合影，免費拍個夠。

最搶眼的是，結合客家大花布的牡丹色彩與圖案，洪易的「福氣龍」展現著色彩繽紛的俏皮。圓潤的身軀，彩繪飛龍在身上，搭配著一對明顯的龍角，既可愛又顯得福氣討喜。

與「福氣龍」對望的是「招財貓」，身上幾朵藍色的筋斗雲，顯現出輕盈靈巧的身軀。不遠處，承載著「黃金萬兩」與招財進寶的藝術品「馬上發財」，不甘寂寞，擁有不少粉絲與人氣一起合影。與先前洪易在北京作品「馬上封侯」受歡迎的程度不相上下。

善於活用日常生活與傳統民俗文化的洪易，透過色彩、圖像，以及十二生肖、動物，準確地抓住春節過年的民眾小確幸，招財的三腳蟾蜍自然不會錯過，除了全身繪滿古錢幣，嘴裡還啣有一枚大大的銀元，像是大眼蛙一般的討喜。

洪易的作品都經過焊接、鍛造、拋光與烤漆上色的程序，天鵝長長的脖子正昂揚，結合成一對愛心的圖案，證明這是一對戀人。老奶奶以手機快樂地幫著孫子拍照。這一公共裝置藝術，也呼應洪易的理念，希望讓作品帶給觀眾開心、快樂、解愁。1060117

(中央社)