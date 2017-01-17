「哥好帥」、「姊有C」！姊喝的不只果汁，還有滿滿的創意！

「每日C」全新拼字包裝登場。(圖/中時電子報拍攝)

台灣人瘋飲料，面對去年一整年燈泡奶茶、販賣機飲品、蝶豆花、漸層抹茶拿鐵的強勢來襲，作為健康派代表的100%果汁當然也不是省油的燈！為了迎接農曆新年到來，「每日C」推出全新拼字包裝，共有「新」、「年」、「發」、「大」、「財」等近30款字，可組合超過上百種語句，全省通路隨機出貨，讓今年的拜年變得好好玩！

上班族最需要來一瓶果汁，好氣色、好人緣一次擁有！(圖/中時電子報拍攝)

平凡之中製造不平凡，「每日C」全新拼字包裝為生活增添樂趣。正妹上班族用3瓶果汁排出「姊有C」，大聲說出自己的好身材！對於「每日C」這次推出的新包裝，她表示：「以前一次只會買一、兩瓶，但現在為了排出一串很有『梗』的話跟朋友分享，會想一次多買幾瓶，且喝完後的空瓶還可以拿來裝東西，當作是一種收集。」

小朋友們一看到「每日C」忍不住上前「搬」一瓶。(圖/中時電子報拍攝)

一對小兄弟面對琳瑯滿目的貨架，開心地直接選了印有「發」、「財」字樣的果汁，年紀輕輕就這麼會選字，看來爸媽年老時可以不愁吃穿囉！

用「每日C」全新拼字包裝傳達愛意。(圖/中時電子報拍攝)

國民最熟悉的100%果汁品牌「每日C」從柳橙、葡萄、葡萄柚、綜合橙一直進化到花青素、維生素A口味，滿足每一個年齡層的需求。而在容量方面，小至攜帶方便的220ml，大至可以當作啞鈴健身的2300 ml，妥妥地照顧到單身族群及小家庭，實在好貼心！更好康的是，即日起至2/14止，只要到每日C活動網頁「新年祝福自己拼 天天送萬元瞎拼金」，上傳拼字照片，並登錄購買每日C的發票號碼，就會天天抽出一名幸運兒，贈送現金1萬元的大紅包，快過年來拼創意試手氣吧。

(中時電子報)