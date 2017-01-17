高雄燈會璀璨愛河 萬人提燈遊行

2017年高雄燈會藝術節1月30日到2月12日於愛河畔點亮，活動重頭戲的萬人提燈在元宵節當天舉行，還有愛河水上劇場燈光煙火秀等，市府歡迎民眾結伴到高雄賞燈過好年。

今年的燈會以「幸福雞立」為主題，將在愛河兩岸用傳統及創意燈飾裝置，特別的是今年也設置了宗教燈區，多元色彩把寺廟熱鬧氣氛帶到愛河。

燈會期間備受歡迎的萬人提燈遊行，今年訂在2月11日元宵節當天登場，每天晚上還有愛河水上劇場燈光煙火秀，還有港口煙火秀，觀光節說今年燈會將會精彩連連。

今年特別規劃的「大港西灣絕美花火秀」，在西子灣及旗津約千米的防坡堤上施放高空煙火，要讓煙火結合山海河美景，讓民眾感受前所未有的驚豔。

萬人提燈遊行方面，已有華航、中信造船及多個宗教團隊的特色花車，還有國防部海陸空官校軍樂隊、海軍陸戰隊指揮部軍樂隊、中正國防預校樂旗隊和高雄姊妹市國際表演團隊等花車參展，車隊將更壯大遊行隊伍，也要用創意和巧思吸引民眾的目光。

愛河燈會之外，佛光山自1月28日至2月25日也舉辦「春節平安燈法會」，另有旗山燈會和岡山燈會逗陣熱鬧。1060117

(中央社)