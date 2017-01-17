太陽的後裔取景地 遊客朝聖

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南韓京畿道政府表示，位於京畿道坡州、韓劇「太陽的後裔」取景地葛瑞夫茲營（Camp Greaves）內的非軍事區（DMZ）體驗館，已成為深受遊客喜愛的安保旅遊勝地。

京畿道（省）政府表示，2016年累計到訪葛瑞夫茲營的人數達1萬7128人次，較開館首年2014年的5771人增加兩倍多。

南韓聯合新聞通訊社報導，葛瑞夫茲營距離南北韓軍事分界線 (MDL)南方約2公里，1953年至2007年曾是駐韓美軍基地。

美軍撤出該營區後，京畿道政府將營內設施改造成主題體驗遊設施，並於2013年12月開設文化展示和體驗空間，遊客在此可試穿軍服，體驗軍旅生活等。

由於成為宋仲基和宋慧喬擔綱主演的熱門韓劇「太陽的後裔」取景地，葛瑞夫茲營聲名大噪。1060117

(中央社)