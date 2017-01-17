甘比亞總統當選人之子 遭狗咬傷過世

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甘比亞總統當選人巴羅的家族消息人士今天表示，他8歲大的兒子遭狗咬傷數日後過世。

法新社報導，目前人在塞內加爾的巴羅（Adama Barrow）原定19日宣誓就職。不過，現任總統賈梅（Yahya Jammeh）已表明到時不會下台。

消息人士說：「總統當選人巴羅的兒子哈比布（Habibou）遭數隻狗咬傷後，昨天傷重過世。」他是51歲巴羅的第5個孩子。

男孩已安葬於首都班竹附近的公墓，有「數百名支持者參加葬禮。巴羅本人和幕僚都未對這起死亡事件的細節發表看法。（譯者：中央社許湘欣）1060117

(中央社)