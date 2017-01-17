中市協調中央 一起改善省道平整度

「路平不分中央地方，路人安全最重要！」台中市政府建設局持續推動全市路平工程，除市府管轄的大小道路外，對於屬於中央權管的省道路平也主動出擊，不斷溝通協調，去年已改善約19公里，預計春節前再完成3.8公里，今年底再加7.4公里，突破30公里關卡，期待省道也能與市府管轄道路一樣平整。

建設局指出，中市路平專案去年底已突破320公里，許多民眾紛紛感受到做過路平的道路愈來愈多，也有部落客在網路上稱讚超有感。市府104年起利用民眾陳情、1999市民專線、市長臉書留言、信箱等反應彙整民怨路段，發現中央權管道路，尤其台74線、台3線、台10線等，民眾抱怨度相當高。

建設局長黃玉霖表示，依據交通部統計資料，大台中道路達3527公里，其中省道400多公里，六都第2長，與市區道路比例約1：9。市府也利用大數據，找出民怨省道熱點製成「熱點地圖」，更以積極態度主動與公路總局等中央管理單位溝通協調，從民怨最高路段道路推動路平。

去年市府建設局主動協調中央優先執行道路已改善19.375公里，目前辦理中的3.8公里，預計農曆年前完成；今年底再改善7.4公里，累計施作突破30公里。

台74線為環繞市區的大動脈，西屯段卻屢接獲民眾反映道路老舊不平整，在市府協調下，公路總局首先改善台74線，包括市政路至青海路雙向、五權西路西向(7K+870~7K+800)、五權西路西向(6K+220~6K+720)、五權西路至市政路東向、中清路東向、西屯路至中清路西向。

去年度山城及屯區省道執行道路改善也有進展。台13線后里豐原區三豐路完成改善約5.4公里；大里區國光路往來市區及霧峰南投地區的台3線，公路總局也在去年上旬改善，施工前協調台電一併進行管線埋管，避免重複挖掘；同時，省道台1乙線烏日地區約1.5公里，也在去年完成改善。

建設局指出，西屯區中科路，尤其是中科園區內的中科路，是市民抱怨多的路段，105年建設局協調中科管理局施作中科路路平，目前已完成西平北巷至科雅西路段。

海線地區與台10線部分，去年公路總局優先執行台1線清水區中華路約2公里道路改善；另外，台中國際機場與市區返往的主要聯絡道路台10線等路段，因黑板樹浮根嚴重造成路面不平整，公路總局預定今年初移植黑板樹並補植路樹，之後接續辦理台10線沙鹿大雅區(中航路一段至月祥路)，約3.6公里沿線路段路面修復工程。

(中時)