主打空姐應召站 雙胞胎姊妹支援遭逮
中壢警分局昨晚查獲以「空姐」名義召客應召站，逮車伕應召女共四人，其中一對妙齡雙胞胎姊妹一起下海，還互相支援熟客，警方訊後全部送辦。
中壢警分局昨天晚間7時在中壢區新興路上某汽車旅館查獲馬伕鄭男（78年次、有妨害風化前科)、雙胞胎姊姊楊女（70年次、竊盜前科)、妹妹楊女(70年次、詐欺前科)、邱女(71年次、公共危險前科)，涉嫌從事賣淫工作。
警方調查，鄭男為馬伕仲介業者，涉嫌以line群組向不特定人士廣發性交易訊息，以主打「空姐應召站」、「身材姣好」等噱頭，暗中媒合性交易。
中壢分局接獲線報後，主動規劃轄區中壢派出所前往埋伏探查，以line談妥交易內容後，果然於晚間發現雙胞胎姊姊楊女前往與會，員警一見楊女，發現容貌與訊息圖片相同，是妙齡台灣妹，小姐接著詢問喬裝員警是否要進行性交易，其他員警同時攔查鄭嫌，同車並發現有另2名女子，他們承認打算進行性交易。
鄭男表示，小姐一次性交易新台幣3000元，自己抽300元，而3位小姐中，其中兩個是雙胞胎姊妹檔，除了是紅牌外，長得太像難以分辨，有時客人還分不清楚誰是誰，彼此可互相支援熟客，讓警方搖頭。1060117
(中央社)
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