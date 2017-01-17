總預算案20日過關否 蘇嘉全盼提前

我要評比

立法院長蘇嘉全今天被問及106年度中央政府總預算案能否在20日前處理完畢時表示，希望能提前，並將預算刪減案透過朝野協商從600多案降到200案。

蘇嘉全上午召集朝野立法院黨團協商前受訪表示，正在最後檢視，期盼協商能減到200案，明天院會就開始處理。

至於有關預算刪減提案，部會首長是否沒與提案立法委員或黨團溝通？蘇嘉全表示，不是部會首長不溝通，而是有時找不到立委、有時部會首長看公文，互相安排時間較困難，就利用這一天，請部會說明意見不同的提案。1060117

(中央社)