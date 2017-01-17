河南治霾鬧烏龍 鞭炮禁令3天就撤回

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中國大陸河南省官方為整治春節空汙，日前下令全省禁止燃放煙火爆竹，引發煙火經銷商上街陳情。這項發布3天的禁令隨後收回，中國大陸學者批評這是「把政務當兒戲」。

新京報今天報導，河南省環境汙染防治攻堅戰領導小組辦公室12日成立，14日就發出緊急通知，要求全省從今年春節起所有時段禁止燃放煙火爆竹，包括鄉鎮和農村。

這份通知震驚河南省的煙火爆竹銷售業。當地近100名業者16日上午聚集在鄭州商城飯店門口，要向河南省政府「反映情況」。

河南滎陽市湘豫煙花爆竹公司負責人梁國賓說，當地政府臨近年關下禁售令且沒有緩衝期，他無法理解。由於庫存超過人民幣700萬元（新台幣約3280萬元），「如果不讓賣，我就要傾家蕩產了」。

當天下午，河南環攻堅辦再次發出文件，宣布上述緊急通知「收回停實施」。

攻堅辦一名工作人員說，撤回原因是農村、鄉鎮地區多年來有在傳統節日燃放煙火爆竹的習慣，因此決定按原定的城區禁放逐步推行。「轉彎轉得太快，有點措手不及了，不能弄得太猛。」

至於是否考量煙火爆竹經銷商的訴求，這名工作人員坦承這也是原因之一。

中國大陸國家行政學院教授汪玉凱表示，河南官方做出全面禁放煙火爆竹的政令很不慎重，不應該隨心所欲。「這件事情基本上就是個笑話，把政務當兒戲了，政府這還有信譽嗎？」1060117

(中央社)