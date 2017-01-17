河南治霾鬧烏龍 鞭炮禁令3天就撤回
中國大陸河南省官方為整治春節空汙，日前下令全省禁止燃放煙火爆竹，引發煙火經銷商上街陳情。這項發布3天的禁令隨後收回，中國大陸學者批評這是「把政務當兒戲」。
新京報今天報導，河南省環境汙染防治攻堅戰領導小組辦公室12日成立，14日就發出緊急通知，要求全省從今年春節起所有時段禁止燃放煙火爆竹，包括鄉鎮和農村。
這份通知震驚河南省的煙火爆竹銷售業。當地近100名業者16日上午聚集在鄭州商城飯店門口，要向河南省政府「反映情況」。
河南滎陽市湘豫煙花爆竹公司負責人梁國賓說，當地政府臨近年關下禁售令且沒有緩衝期，他無法理解。由於庫存超過人民幣700萬元（新台幣約3280萬元），「如果不讓賣，我就要傾家蕩產了」。
當天下午，河南環攻堅辦再次發出文件，宣布上述緊急通知「收回停實施」。
攻堅辦一名工作人員說，撤回原因是農村、鄉鎮地區多年來有在傳統節日燃放煙火爆竹的習慣，因此決定按原定的城區禁放逐步推行。「轉彎轉得太快，有點措手不及了，不能弄得太猛。」
至於是否考量煙火爆竹經銷商的訴求，這名工作人員坦承這也是原因之一。
中國大陸國家行政學院教授汪玉凱表示，河南官方做出全面禁放煙火爆竹的政令很不慎重，不應該隨心所欲。「這件事情基本上就是個笑話，把政務當兒戲了，政府這還有信譽嗎？」1060117
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。