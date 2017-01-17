聲稱針灸可治嬰兒腸絞痛 瑞典研究惹議

我要評比

瑞典研究人員今天表示，對有腸絞痛的嬰兒施以針灸療法，似乎可讓他們「減少哭鬧」。但若干醫界專家批評這項研究，堅稱針灸療法沒有科學基礎，稱分析方法「拙劣且駭人」。

法新社與英國「太陽報」（The Sun）報導，隆德大學（Lund University）2名醫療研究人員展開試驗，向近150名2到8週大的嬰兒進行針灸療法，並將研究結果發表於英國醫學期刊（BMJ）「醫學針灸」（Acupuncture in Medicine）。

研究團隊發現，與沒有針灸的嬰兒相比，兩週來接受針灸的嬰兒「哭鬧程度大幅減少」。

這類研究可具爭議性。針灸具侵入性，有可能會疼痛，且益處尚未獲得廣泛接受。

英國醫學針灸協會（British Medical Acupuncture Society）等組織表示，針灸是用來治療肌肉與術後疼痛，也能治療噁心。

但有些人認為針灸的效果就好比安慰劑，也就是說人們是因為相信針灸有用才覺得好轉。英國國家衛生研究院（National Institutes of Health）說，針灸價值引發「相當大的爭議」。

針對瑞典這項研究的批評很嚴厲。

倫敦大學學院（University College London）藥理學教授科洪（David Colquhoun）稱研究人員分析資料的方法「拙劣」且「駭人」。

他告訴科學醫學中心（Science Media Centre），這項研究「無疑地沒有證明（針灸）有效」。他說：「有哪個父母會認為把針插入嬰兒身體可讓他停止哭泣？這個概念聽起來真是奇怪。」

艾克斯特大學（University of Exeter）研究人員恩斯特（Edzard Ernst）說，這項研究展現的「正好跟作者結論相反」。

他說：「我們知道患有腸絞痛的嬰兒就連輕微的關心都會有所回應，這項試驗證明，一點點的溫柔、慈愛的照顧，即可產生效果。」

瑞典研究人員說，共在寶寶們身上進行388次針灸。其中200次寶寶被扎針時完全沒哭，157次他們哭了最多1分鐘，31次哭得更久。

作者還說，「針灸師通報流血（1滴血）的次數是15次。」

報告沒有說明用了哪些穴位。（譯者：中央社張曉雯）1060117

(中央社)