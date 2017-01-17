馬英九親寫春聯賀歲 祝雞年行大運

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前總統馬英九今天在臉書應景PO出親筆所寫的春聯，「金雞獻瑞除舊歲，吉祥如意迎春暉」，並向大家拜早年，祝大家雞年行大運，台灣風調雨順，中華民國國運昌隆。

馬英九上午在臉書PO文賀歲，並PO出多張親寫春聯的照片。

他說，下週就要過年了。幾千年來，中國人的習俗，過年就是要在家門口貼上紅紅的春聯，喜氣洋洋招吉祥。

馬英九說，「今年我自己寫了一副春聯，『金雞獻瑞除舊歲，吉祥如意迎春暉』」，並向大家拜個早年，祝大家雞年行大運，台灣風調雨順，中華民國國運昌隆。1060117

(中央社)