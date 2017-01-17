人民幣中間逼近6.9關口 走勢震盪

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人民幣兌美元匯率中間價在連三日上調後，今天下調1.18分，報6.8992，再逼近6.9元關口。

中國人民銀行授權中國外匯交易中心公布，17日銀行間外匯市場人民幣匯率中間價為，1美元對人民幣6.8992元，前一日報6.8874元，貶值1.18分。

中國證券網報導，美元指數呈修整格局，短期內人民幣匯率預計仍是震盪格局。1060117

(中央社)