年金改革 葉毓蘭批林萬億缺同理心

國家年金改革委員會執行長兼首任副召集人林萬億。(中央社）

年金改革國是會議將在周六登場，年改會副召集人的行政院政務委員林萬億明(18)日赴立法院向朝野黨團交換意見。但退休軍公教人士抗議官方版年金改革腹案，並要求換掉林萬億。為何事情演變至此？前警大教授葉毓蘭在臉書指出，林萬億是社工界大老，在主持年金改革上，卻不見同理心等社工專業倫理，導致年金改革治絲益棼。

葉毓蘭在貼文指出，警察與社工，因為手段的迥異，在評價上也有不同。

該文提及一個警校學生說，目的同樣都是解決社會問題，警察做什麼都錯，而社工怎麼做都對。因為「社工懂得聆聽，尊重多元差異，而且具有同理心。」

葉毓蘭認為，林萬億應該也是懂得聆聽，尊重多元差異，而且具有同理心。只可惜，在過去這段時間內，林萬億沒有看到在軍公教其實因為工作性質的不同，有很大的差異，他們都須要被聆聽、被重視。

最後，葉毓蘭指出，退休軍公教在為了這個國家奮鬥一輩子之後，所求無多，最起碼的尊重與尊嚴的餘生而已！

(中時電子報)