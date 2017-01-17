曾宇謙每日練琴4小時 閒暇喜下廚

小提琴家曾宇謙加盟環球音樂首張專輯「夢幻樂章」，日前舉辦簽名會，接受樂迷提問，會中曾宇謙提到，每天練琴3、4小時，閒暇時喜歡做菜、跑步，也會抓寶可夢、聽流行音樂。

曾宇謙發行新專輯「夢幻樂章」，提到這次的專輯錄音，曾宇謙說，「這張專輯所有曲目都是我自己喜愛的樂曲，同時每首樂曲也都有著美妙的旋律」，有些樂曲是他為參加比賽而選，有些是個人音樂會演奏的曲目，但是從演奏技巧到旋律美感，精彩動容的演繹，完全無庸置疑。

專輯預購兩週就已經突破金唱片成績，日前曾宇謙也為樂迷舉行專輯簽名會，不少父母家長帶著4、5歲至10多歲的小孩來支持，現場也開放樂迷提問。

曾宇謙表示，他每天至少練琴3、4個小時，閒暇時他也喜歡做菜、下廚和跑步，做一般年輕人會做的事，像是抓寶可夢，他透露道行不高，寶可夢才20幾級而已，平常也會聽流行音樂。

專輯中一曲小提琴獨奏的「夏日最後玫瑰變奏曲」，相信這首旋律優美的變奏曲，在前半段演奏時，樂迷很容易就會跟著哼出旋律，但隨著變奏進行時，轉變成技藝獨特拉弓與撥弦的高度挑戰。1060117

(中央社)