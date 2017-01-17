路見不平 台中協調改善省道19公里

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台中市政府建設局持續推動全市路平工程，除市府管轄的大小道路外，對於屬於中央權管的省道路平也主動出擊，不斷溝通協調，去年已改善約19公里。

台中市路平專案去年底已突破320公里，許多民眾紛紛感受到做過路平的道路愈來愈多，也有部落客在網路上稱讚超有感。不過，市府104年起利用民眾陳情、1999市民專線、市長臉書留言、信箱等反映彙整民怨路段，發現中央權管道路，尤其台74線、台3線、台10線等，民怨相當多。

「路平不分中央地方，路人安全最重要！」建設局長黃玉霖表示，依據交通部統計資料，大台中道路達3527公里，其中省道400多公里，六都第2長，與市區道路比例約1：9。市府也利用大數據，找出民怨省道熱點製成「熱點地圖」，更以積極態度主動與公路總局等中央管理單位溝通協調，從民怨最高路段道路推動路平。

去年市府建設局主動協調中央優先執行道路已改善19.375公里，目前辦理中的3.8公里，預計農曆年前完成；今年底再改善7.4公里，累計施作突破30公里。

台74線為環繞市區的大動脈，西屯段卻屢接獲民眾反映道路老舊不平整，在市府協調下，公路總局首先改善台74線，包括市政路至青海路雙向、五權西路西向、五權西路至市政路東向、中清路東向、西屯路至中清路西向。1060117

(中央社)