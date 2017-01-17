相約孕女友同死 獨活男遭判1年10月
男子周易宏因經濟問題，約懷孕8週女友燒炭自殺，結果女死男活。一審依加工自殺罪判周易宏2年徒刑，經上訴，台灣高等法院今天認定自首予以減刑，改判1年10月，還可上訴。
全案緣於台北市政府警察局南港分局民國104年9月11日上午獲報，有民眾燒炭自殺，派員到場時，發現懷有身孕的吳姓女子倒臥床上死亡多時，周易宏在場；周易宏向警方供稱，和女友認識進而同居超過3個月，因經濟狀況因素，相約在租屋處燒炭自殺。
不過，警員研判案情不單純，後來突破周易宏心防，周易宏坦承用枕頭悶死女友，伴屍期間和新竹網友聯繫，網友察覺有異報警處理。檢方依殺人等罪起訴周易宏。
一審法院審理期間，周易宏翻供稱沒悶死女友，並指警員製作筆錄時，把女友死時照片擺在桌上，說女友靈魂附在警員身上，警員不時抖動身體發出特別聲音，他被嚇到才會供稱悶死女友。法院勘驗筆錄確有這件事，認定周易宏自白悶死女友說詞沒證據能力。
法院調查，周易宏同年8月底約女友一起自殺，女友到賣場買木炭，到醫院取得鎮定劑42顆預作準備，2人在同年9月8日深夜到9日凌晨於租屋處各寫遺書及結婚證書，再分別吞藥後燒炭自殺；9日上午，周易宏發現女友死亡，自己沒死，外出買木炭及安眠藥，二度燒炭自殺仍沒死，才向新竹網友告知欲跳樓陪死，網友報警，全案才曝光。
一審法院根據法醫報告，認為吳姓女子是一氧化碳致死，沒遭枕頭悶死跡象，變更起訴法條，改以加工自殺罪判周易宏2年徒刑。1060117
(中央社)
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