委內瑞拉同情川普 稱不比歐巴馬差
委內瑞拉總統馬杜洛今天表示，美國總統當選人川普只是全球「仇恨運動」下的犧牲者，並不會比即將卸任的總統歐巴馬更差。
路透社報導，川普（Donald Trump）競選時曾批評過委內瑞拉執政黨壓迫人民，但馬杜洛（Nicolas Maduro）在首度公開評論川普時，倒是相當克制，而未予以反擊。
他在記者會上說：「讓我們靜觀其變，勿操之過急。」「他並不會比歐巴馬差，這是現在我唯一敢說的，歐巴馬讓世界飽受恐怖主義所苦，而在拉丁美洲，他將因3起政變被永遠記著。」
歐巴馬剛當選時，委內瑞拉政府本來持歡迎態度，但逐步對他產生反感，批評他的「帝國主義」外交政策，並指控他干預巴西、宏都拉斯與巴拉圭的政權移轉。
馬杜洛在對川普簡短的評論中說道：「國際媒體對川普過度渲染。」「全球及西方世界對川普發起的殘酷仇恨運動，讓我們非常驚訝。」（譯者：中央社許湘欣）1060117
(中央社)
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