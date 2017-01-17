來雲林賞燈會 逛博物館兩相宜
來雲林觀賞台灣燈會，還可以逛博物館，縣府今天表示，雲林布袋戲館、故事館、斗六行啟紀念館、土庫庄役場、北港文化中心等10多間文化館舍，增添文化底蘊與在地風采。
28年首次來燈會原鄉雲林的台灣燈會，50公頃展場是歷年之最，首創的新住民燈區展現多元文化；2大燈區及展期，分別是虎尾燈區2月11日至19日（8日至10日試營運）、北港燈區2月7日至19日。
來雲林賞燈會之餘，還可逛博物館等文化館舍，雲林縣政府推動博物館與地方文化館發展計畫，在斗六、虎尾、西螺、二崙、土庫、水林、北港等鄉鎮都有文化館舍，走訪一趟別有趣味。
縣府文化處指出，經文化部支持，透過在地團體巧思，雲林文化館舍走出去，吸引來自馬來西亞團體走讀雲林故事館等地，展現「只要我們走出去，別人就有機會走進來」的文化軟實力。
文化館舍綻放亮點中，在虎尾的雲林布袋戲館是博物館提升計畫的指標館舍，另外，由在虎尾的雲林故事館、斗六市立繪本圖書館、水林的黃金蝙蝠館，打造「故事無國界」平台，結合故事、繪本與生態之美。
文化館舍營造中，也連結黃世志電視木偶劇團、二崙故事屋、土庫故事屋等社區故事文化，讓在地故事愈說愈豐富。
「雲林歷史文化館聯盟」結合西螺延平老街文化館、斗六行啟記念館及崙背詔安客家文化館，展現在地人文環境，串聯歷史、產業與人文，推動老社區活化、老街年輕化、國際化。
另有土庫庄役場、北港文化中心的「地方記憶，風華再現」，藉由文化館舍的整合，綻放雲林文化之美的新亮點。1060117
(中央社)
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