硝煙漸濃？ 美軍陸戰隊二戰後首次派駐挪威
近日來歐洲大陸上的軍事活動頻繁，繼美軍大批重裝武力進駐東歐地區後，美國於第二次世界大戰後，首次派遣陸戰隊進駐挪威，進行北極圈的雪地聯合訓練。雖挪威官方極力否認此舉是針對俄國，但連日來的軍事活動，早讓俄羅斯國防部發出對美國嚴正警告，希望北約（NATO）和美國能自我約束。
據路透社（Reuters）報導，美國於本週一派遣300多名陸戰隊員前往挪威，進行為期一年的聯合軍事訓練，這也是繼二戰結束後，首次有外國軍隊駐紮於挪威。由於訓練位置鄰近俄國，加上近日頻頻傳出的軍事活動，讓外界不免聯想此次聯合訓練也和防堵俄國有關，害挪威當局不得不跳出來澄清，挪威軍方發言人哈斯塔（Rune Haarstad）表示，「本次任務將協助訓練美軍，如何在北極圈的極地氣候生存與戰鬥，而該訓練與現形局勢無關，更不是針對俄國的軍事活動。」
美軍日前才大舉進駐波蘭、德國等地，帶來大批的戰車、坦克和重裝武器，名義上是協助北大西洋公約組織的任務，卻實際上讓俄羅斯深感芒刺在背。面對美軍的步步逼近，俄國國防部發言人扎哈諾娃（Maria Zakharova）表示，「美國實際欲在歐陸建立一支新軍，企圖改變當前該地區的勢力平衡，和東歐各國建立類似冷戰時期的軍事-政治聯盟，而當前許多美國的媒體與知名部落客仍在掩飾此事，我們嚴厲譴責美國此舉。」
隨著美國跨越大西洋帶入諸多重裝武器，如今又再次進行北極地帶進行「訓練」，讓俄國官方亦三番兩次地發出警告或希望美方自重的聲明，同時間，俄國軍方亦同時加強自身防備，日前更宣布將增購4組地對空S-400飛彈系統，用以保護其西北部邊境地區。本就相互不信任的美俄雙方，檯面上下的明爭暗鬥，讓外界開始憂慮，新一波的冷戰、甚至熱戰恐怕將一觸即發。
(中時電子報)
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