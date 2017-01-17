歐力士山岡泰輔練魔球：日職還沒人投過

歐力士去年的第1指名山岡泰輔，多練2顆「日職沒出現過」的魔球。(截自日本雅虎體育)

曾獲得達比修有讚賞的山岡泰輔，去年以第1指名加盟歐力士，原本就投得一手犀利滑球的他，據傳去年自主訓練時，又多學了兩顆「魔球」，他表示一顆類似快速指叉球，另一顆則像曲球，值得一提的是，他透露這個兩個新球種，「應該還沒有日本人曾經投過。」

身高僅172公分、現年21歲的山岡，曾三度來台比賽，高中畢業後加盟社會人球隊東京瓦斯，去年選秀會以第1指名之姿，風光披上歐力士戰袍，他的主要武器除極速152公里速球，堪稱極品的滑球，更是連現效力大聯盟遊騎兵的達比修都讚不絕口，現在他打算用新武器，讓職棒打者為之驚艷。

據《Sponnichi Annex》報導，山岡是去年自主訓練時，向在大聯盟打拚的球員學會這兩個球種，但到底是甚麼球，他打算賣個關子，只表示分別是下墜系跟曲球系列的球，「一顆有點像快速指叉球，另一個是類似接近打者會轉彎、偏離打者視線的曲球。我想應該是沒有日本投手投過的球種。」

過去日職出現不少被稱為「魔球」的球種，最著名就是松坂大輔的「松坂魔球」。這個名為「Gyroball」的球種，是在1995年由日本學者手塚一志與姬野龍太郎發現，當時他們看到美國玩具X-Zylo，能以螺旋狀飛行600英尺遠(約182公尺)，便構想發明新球種，促成魔球的誕生，不過也有人認為，那單純只是失投的滑球。

(中時電子報)