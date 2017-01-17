22歲就擁9千萬豪宅 秀智「1人住4房」超豪氣

秀智出道7年，首次嘗試拍攝單獨的真人秀。(圖／翻攝自秀智IG、Dispatch)

秀智豪宅位於首爾高級地段江南區。(圖／翻攝自Dispatch)

秀智豪宅內景曝光。(圖／翻攝自Dispatch)

「國民初戀」秀智會演會唱，和男神李敏鎬戀情穩定，事業愛情兩得意，近日她參與個人真人秀節目《Off The REC，Suzy》，公開私下生活的真實面貌，更曝光自家內部模樣，引起網友熱議。

秀智出道7年，首次嘗試拍攝單獨的真人秀，不僅全素顏曝光，連住宅內部也公開，可看出家裡走歐洲風格的裝潢，客廳相當寬敞，天花板挑高掛有水晶吊燈，房間大衣櫃也佔一整面牆，即使放了不少家具，能使用的空間仍相當大。

據了解，秀智住在首爾高級地段江南區，而豪宅有4房3浴室，價值高達韓幣31億元（約台幣9110萬元），現才22歲得她，就獨自擁有如此豪華的家，也讓不少網友直呼羨慕。

(中時電子報)