六堆祈福尖炮城賽事 18日開始報名
屏東客庄12大節慶-六堆祈福尖（攻）炮城，2月11日、12日在客庄各鄉盛大展開，18日開始報名，屏東縣政府歡迎各路好手上專屬網站報名參加。
縣府客家事務處表示，2017年尖炮城，今年除了保留傳統元宵節（2月11日）在尖炮城發源地萬巒鄉五溝水舉辦傳統尖炮城活動，今年特別以遍地開花方式在內埔鄉、長治鄉和高樹鄉等客庄也一同舉辦。
12日主場地活動延續往年在屏東縣立運動公園舉行，分為雲霄尖炮城與極限尖炮城2項主要賽事，除了正規的賽事外，還包括了牛刀小試-尖炮城體驗及全家福闖關尖炮城。
屏東六堆尖炮城活動是在竹竿上綁上炮籠，而後以鞭炮丟擲進炮籠裡，引燃炮籠裡的鞭炮，為早期客庄抵禦外侮通報庄內族人的通信方式。
今年除了尖炮城競賽外也搭配許多活動，如伯公祈福、疊盤花競賽、客家跌三烏、客庄遊及尖炮城攝影比賽等，讓民眾體驗客家傳統年俗之美及客家文化。
賽事報名，鄉鎮尖炮城(2月11日)自1月18日至26日，主活動場地(2月12日)報名自1月18日至2月3日，請上專屬網站報名「2017客庄12大節慶-六堆祈福尖炮http://www.hkjpc.com.tw/」。1060117
(中央社)
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